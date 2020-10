Ze zitten bij ontwikkelaar Mediatonic niet stil, en dat blijkt. Er is alweer een nieuwe update beschikbaar voor Fall Guys die een paar kleine veranderingen doorvoert.

De voornaamste verandering die je zult opmerken, is dat er vaker een Medieval ronde van start gaat. Een veel gevraagde optie is ook dat je, wanneer je afgaat, als standaard spectator nu altijd bij een van je party members terechtkomt.

Natuurlijk is er nog wel meer wat nieuw is, en dat zie je allemaal in het lijstje hieronder.

Fall Guys Update 1.10 Patch Notes

Party members show first in Spectator Mode

Jump Showdown speed issues have been fixed

Hex-A-Gone VFX clarity improvements

We’ve redone the floor colours in Hex-A-Gone

Tip Toe VFX clarity improvements

Improved the performance issues in Hex-A-Gone which were causing a few FPS drops

We’ve fixed an issue where players would be disconnected during the countdown phase – Should hopefully reduce disconnections

Higher probability of the Medieval rounds turning up

Lower probability of Nicknames and Nameplates in the regular store section

Heb je gemist wat er nieuw is sinds de introductie van seizoen twee? Check dan deze link even!