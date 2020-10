De release van de nieuwe Destiny 2 uitbreiding – Beyond Light – komt met de dag dichterbij en ontwikkelaar Bungie heeft al aardig wat details onthuld met betrekking tot de nieuwe subclasses, wapens en gear. Daarover kun je hier meer lezen in ons nieuwsoverzicht. De Amerikaanse studio is tot nu toe echter vrij stil geweest over het verhaal van Beyond Light, maar heeft met de onderstaande trailer het eerste tipje van de sluier opgelicht.

Destiny 2: Beyond Light verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. In december volgen er ook gratis upgrades voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.