Ter navolging van de lancering van de nieuwe PlayStation Store voor mobiele en desktop browsers, is nu ook duidelijk geworden dat Sony bij elke PlayStation 4 titel een waarschuwing zal plaatsen. Dit met betrekking tot de backwards compatibiliteit met het PlayStation 5 platform.

De waarschuwingen zijn voor nu beperkt tot een algemene tekst, zoals hier te lezen is bij de listing van The Last of Us: Part II. De tekst wijst erop dat je jouw PlayStation 5 mogelijk van de nieuwste update moet voorzien om de game te kunnen spelen. Er is echter een goede kans dat Sony meer specifieke waarschuwingen gaat plaatsen naarmate er meer specifieke details naar boven komen.

De tekst wijst de speler er verder op dat sommige functionaliteiten van de PlayStation 4 mogelijk niet zullen werken op de PlayStation 5, om zo teleurstellingen te voorkomen.

“To play this game on PS5, your system may need to be updated to the latest system software. Although this game is playable on PS5, some features available on PS4 may be absent. See PlayStation.com/bc for more details.”