Controllers zijn overrated. Daarom ook dat Bound Games op de proppen komt met Skapp, de eerste skateboard simulator die je kan besturen via een app op je smartphone. Skapp werd ontwikkeld als onderdeel van het PlayStation Talents initiatief en komt binnenkort als een tijdelijke PS4-exclusive naar je toe.

Momenteel kan je Skapp al uitproberen via een demo die, ironisch genoeg, op de pc te spelen is. Vanaf 27 oktober gaat de Kickstarter live die de verdere ontwikkeling van de game moet ondersteunen, zodat die in de loop van 2021 kan uitkomen voor de PS4. Een Xbox-, pc- en Switch-versie verschijnt dan een jaar later.

Hieronder kan je een trailer bekijken en een korte beschrijving nalezen.

Skapp is the world’s first skateboarding simulator in which you control your board performing the tricks with your phone. Test your skills by combining tricks, manuals and grinds as in a real skateboard.

This title can be played with Android and iOS smartphones as a controller. The game features different levels adapted for all kinds of players, as well as a crazy story mode in which people’s hands rebel against humanity. Skapp is a homage to skateboarding fans as it contains authentic brands, skateboarding cultural references, and no limits to recreate any kinds of tricks!