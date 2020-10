Je zou denken dat nu de ‘Hell Cult‘ opgeruimd is, dat de huurlingen van Zombie Army 4: Dead War nu op hun lauweren kunnen rusten. Helaas voor hen is het tegendeel waar, maar natuurlijk is dat goed voor ons!

Seizoen twee trapt af met missie 4: ‘Damnation Valley’, de binnenkomer van de ‘Death From Above’ verhaallijn. De standalone uitbreiding kost €6,99 in de PlayStation Store, maar maakt natuurlijk ook deel uit van de tweede seizoenspas die €34,99 kost.

Wat je zoal kan verwachten van deze nieuwe uitbreiding wordt voor je samengevat in de onderstaande trailer.