Konami heeft laten weten dat P.T. niet te spelen zal zijn op de PlayStation 5, maar Gematsu laat via Twitter weten dat zij daar anders over denken. Volgens hen is er een mogelijkheid om de beroemde demo op de next-gen console van Sony draaiende te krijgen.

P.T. kan je niet meer via de PlayStation Store downloaden. Het is echter mogelijk om je data van de PS4 over te zetten naar de PS5 via ‘data transfer’. Heb je P.T. nog op je harde schijf staan, dan kan je die zonder problemen overzetten naar de PlayStation 5. Het is dan alleen de vraag of de game zonder problemen te spelen zal zijn, aangezien Sony dit niet getest heeft.

P.T. has not been re-downloadable from the PS Store since April 2015. If you went from PS4 to PS4 Pro, the only way to get P.T. onto your system would have been to use the workaround (Google it) or via data transfer. Data transfer from PS4 to PS5 is also possible.

— Gematsu (@gematsucom) October 19, 2020