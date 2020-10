Sony en Microsoft laten maar al te graag weten hoe krachtig hun nieuwe consoles zijn en welke nieuwe features deze machines met zich meebrengen. Ruy Ga Gotoku heeft voor Yakuza: Like a Dragon een trailer gemaakt waarin ‘next-gen’ op de hak wordt genomen.

De Japanse ontwikkelaar neemt het in hun Yakuza-serie vaak niet al te serieus, dus het is niet vreemd dat ze nu de spot drijven met next-gen. Het levert in ieder geval een erg grappige trailer op en die kan je hieronder checken.