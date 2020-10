Assassin’s Creed: Valhalla zal naar goede gewoonte na de release extra content krijgen en Ubisoft heeft de details daar nu van bekendgemaakt. Bij de release zal er direct een Season Pass worden aangeboden, die toegang geeft tot twee grote uitbreidingen. Daarnaast zal er veel seizoensgebonden content worden uitgebracht, die kosteloos toegankelijk is.

Onder de Season Pass valt een exclusieve missie, waarin spelers de waarheid achter de Beowulf legende zullen ontdekken. Deze missie is direct vanaf de release van de game beschikbaar. In het voorjaar van 2021 verschijnt Wrath of the Druids en in de zomer van 2021 komt The Siege of Paris uit. Hieronder meer toelichting per uitbreiding.

Uitbreiding 1 – Wrath of the Druids: In dit avontuur reizen spelers af naar Ierland waar zij de geheimen achter een eeuwenoude cult van druïdes ontrafelen. Omgeven door Gaelische mythen en folklore, moeten spelers zich een weg zien te vechten door het Ierse landschap om macht te verzamelen onder de Gaelische koningen.

Uitbreiding 2 – The Siege of Paris: Tijdens dit avontuur krijgen spelers de kans om de meest ambitieuze Vikingstrijd ooit te herleven: de aanval op Parijs. Infiltreer de stad, neem de Seine over, ontdek vijandige geheimen en vorm strategische verbonden om de toekomst van Eivors clan veilig te stellen.

Dan wat betreft de gratis seizoensgebonden content. Elk seizoen in de game zal drie maanden duren en richt zich op gameplay- en wereldontwikkeling. In het eerste seizoen, dat in december van start gaat, zal het volgende geïntroduceerd worden:

Toevoegingen aan de nederzetting, waaronder een nieuw gebied en een traditioneel Yule festival.

River Raids, een nieuwe modus die spelers een nieuwe uitdagende manier van raiden biedt.

Introductie van rangen voor de Jomsviking, de speciale Viking-luitenants die vrienden en andere spelers uit de community rekruteren. Hoe hoger de rang van een Jomsviking, hoe meer zilver spelers verdienen wanneer deze gerekruteerd wordt door iemand anders.

Daarnaast bevat elk seizoen nieuwe skills, vaardigheden, wapens en uitrusting, evenals nieuwe cosmetische items voor Eivors nederzetting, schip, paard en raaf.

Het tweede seizoen zal in maart 2021 van start gaan en die brengt een nieuwe modus naar de game, details daarover volgen later. Tot slot zal er in 2021 in navolging van Origins en Odyssey ook voor Valhalla een Discovery Tour worden uitgebracht. Wat een educatieve modus is waarin je meer over het verleden van de locaties en mensen leert.