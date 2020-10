Als je een PlayStation 5 aanschaft en je wilt je PlayStation VR-headset daarop gebruiken, dan heb je de PS4 camera nodig omdat de PS5 camera niet compatibel is. Die PS4 camera kan je echter niet zomaar op de PS5 aansluiten, want daar heb je een aparte adapter voor nodig. Deze zit nu inbegrepen in twee nieuwe PSVR-bundels die in Japan worden aangeboden.

Het is niet bekend of deze nieuwe bundels ook in Europa zullen verschijnen, maar de vraag bestaat nog altijd hoe bestaande PSVR-bezitters aan zo’n adapter komen. Sony heeft wel al laten weten dat ze deze gratis zullen leveren, maar nog niet hoe je deze kan bemachtigen.

De PlayStation 5 komt over iets minder dan een maand uit, dus het wordt tijd dat Sony hier antwoord op gaat geven.