Heb je graag het gevoel dat je enorme stapels geld in je handen hebt, maar ben je eigenlijk veel te blut daarvoor? Goed nieuws, want Poker Club probeert je dat rijke gevoel te geven, maar dan op een virtuele manier uiteraard.

Poker is een klassieker die hoogstwaarschijnlijk geen introductie meer nodig heeft, maar deze versie van poker onderscheidt zich van de rest door een erg hoge graad van realisme. Deze PS5-titel staat bovendien garant voor 4K graphics, 60 fps én raytracing op de modieuze zonnebrillen van je tegenstanders. Als je je pokerspelletjes ook zonder al die fancy grafische toeters en bellen wilt spelen, is er een PS4-versie gepland die tegelijk met de PS5-versie uitkomt. Een gratis upgrade tussen beide versies is gelukkig ook aanwezig.

Poker Club verschijnt op 19 november voor zowel de PS4 als PS5. Check hieronder een trailer.