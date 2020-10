Halloween staat voor de deur en veel ontwikkelaars maken daarom speciale content voor diverse games. Zo zagen we gisteren al dat Call of Duty: Modern Warfare een Halloween evenement kreeg en ook Apex Legends sluit zich bij dat rijtje aan. De Battle Royale game van Respawn Entertainment kreeg vorig jaar al een Halloween evenement en deze keert nu terug in een vernieuwde vorm.

Het Fight or Fright event gaat op 22 oktober – morgen dus – van start in Apex Legends. Zo keren enkele skins in een nieuw jasje terug en er zal ook een nieuwe modus genaamd Shadow Royale beschikbaar komen. In deze nieuwe modus worden teamgenoten dodelijke schaduwen zolang er nog een levende teamgenoot is. Wanneer de laatst levende teamgenoot doodgaat verdwijnen ook de schaduw teamgenoten.

Hieronder kan je een eerste impressie krijgen van het vernieuwde Fight or Fright evenement voor Apex Legends dat dus morgen van start gaat. Dit gebeuren duurt tot en met 3 november.