Inmiddels weet iedereen dat je de PlayStation 5 zowel horizontaal als verticaal kunt plaatsen. Sony gaf echter de indruk dat de console horizontaal beter koelt omdat er dan sprake is van een zogenaamd ‘schoorsteen effect’. In een interview met 4Gamer gaat Sony-topman Yasuhiro Ootori daar verder op in. Volgens hem wordt de koeling niet beïnvloed door de positionering van de console. Zijn volledige uitspraak lees je hieronder:

This is a frequently asked question. From the designer’s point of view, there is no difference in cooling performance between vertical and horizontal installation. I think some people think that the heat dissipation efficiency should be higher in the vertical installation due to the chimney effect.

However, in a cooling system with an active fan (electric fan), the chimney effect is at the measurement error level. It works according to the specifications in both horizontal and vertical installation. Personally, I like the vertical placement where the top and bottom of the “PS logo” can be seen correctly.