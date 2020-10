Reflectie: De grafische opties van de volgende generatie consoles – Het einde van oktober is alweer in zicht dus is het de hoogste tijd voor het tweede deel in deze nieuwe rubriek. We hebben de reacties van de pilot goed doorgenomen en ter harte genomen. Een videoversie bieden we (nog) niet aan, maar het is nu wel minder lang van stof. Kort, maar krachtig zeggen we dan. Nog even ter herhaling: rond het einde van iedere maand nemen we een bepaald onderwerp, iets dat veel in het nieuws is geweest, onder de loep en geven we daar onze mening over. Dat doen we voor onszelf. Het is dus een eigen kijk op een specifiek onderwerp, maar dan vooral vanuit het perspectief van een gamer in plaats van een redacteur. Een nieuwe uitlaatklep waarin we vrij onze gedachten kunnen delen met de bedoeling dat jullie, onze community, daarop reageert. Zoals altijd kan dat hieronder.

Deze maand bekijken we een onderwerp dat bijna dagelijks in het nieuws naar voren komt. Zeker nu de nieuwe generatie consoles om de hoek staat, gaat het logischerwijs voornamelijk over de grafische mogelijkheden van de nieuwe hardware. Daarbij ligt de nadruk op drie populaire punten. Namelijk resolutie, framerate en ray tracing. Niet alleen liggen de verwachtingen van het publiek ver uit elkaar, ook de aangeboden grafische opties voor de verschillende games lopen nogal uiteen. Zo hebben sommige mensen de verwachting dat je op de nieuwe hardware een openwereldgame in een 4K resolutie, met ray tracing en 120 fps kunt spelen terwijl de grafische opties vaker wisselen tussen resolutie, framerate en ray tracing dan dat voetballers van club veranderen. Dat biedt uiteraard genoeg stof om over te discussiëren. Wat vinden jullie hiervan Chris en Nando?

Chris

Vaak wordt gezegd dat 30 fps een designkeuze is, maar die smoes geloof ik niet. Door de beperkte mogelijkheden in kracht van de huidige generatie consoles, moesten veel ontwikkelaars keuzes maken hoe zij games willen laten draaien. Ik geloof dus wel dat er concessies genomen moeten worden door hardware beperkingen, maar nu met de volgende generatie kan en mag eigenlijk die kaart niet meer gespeeld worden. Door zulke krachtige machines, zoals de PS5 en Xbox Series X, mag de nieuwe standaard toch echt 4K 60fps worden en ook gewoon zijn. Omdat er tegenwoordig toch een grote hoeveelheid games op 60 fps draaien, is en voelt 30 fps als een beperking aan, vooral in de gameplay wat simpelweg de voornaamste reden is om te pleiten voor een hogere framerate in je game. Mocht om een of andere reden de 4K 60 fps niet gehaald worden, geef dan op z’n minst altijd de optie om iets op 60 frames per seconde te laten draaien.

Ontwikkelaars hebben namelijk altijd de mogelijkheid om een game te laten draaien in elke vorm die mogelijk is. Het is een kwestie van optimalisatie. Aldus Chris Garnell, oud-ontwikkelaar van Killzone, die onder andere meerdere malen in podcasts heeft aangegeven dat het gewoon mogelijk is. Het is een kwestie van performance en kwaliteit balanceren, en kijken wat je inlevert om te zien waar je profijt behaalt, maar mogelijk is het altijd. Ik vind dat je met de volgende generatie games altijd de optie moet hebben om iets in 1080p 120 fps, 4K (desnoods dynamisch of 1440p) 30 fps met ray tracing of 4K 60 fps te kunnen spelen. Maar waarom dan niet bijvoorbeeld 4K 120 fps met ray tracing? Mensen onderschatten hoe zwaar resolutie is bij een game, maar ook ray tracing is geen grap. Natuurlijk begrijp ik dat mensen bij het horen en zien van een nieuwe generatie ‘eisen’ dat een nieuwe standaard altijd behaald zal moet worden, maar alle uitersten verwachten in een game is simpelweg onrealistisch.

Nando

Ik snap ergens natuurlijk wel dat Sony en Microsoft de specificaties van hun nieuwste consoles zo goed mogelijk willen laten klinken, maar het zou ook van wat eerlijkheid getuigen door realistische verwachtingen te delen met ons, de spelers. De realiteit is namelijk dat – met de huidige hardware configuraties – een combinatie van een 4K resolutie met 120 frames per seconde simpelweg niet haalbaar is, in ieder geval niet in een AAA-game. Als daar dan nog ray tracing bij moet komen, dan betreden we langzamerhand het land van fabeltjes, dat zit er gewoon niet in. Ik denk wel dat 4K 60 fps (op papier) de nieuwe standaard kan worden deze generatie. De nadruk ligt hier echter stevig op het woord “kan”, want – zoals Chris al aangeeft – ligt de keuze toch echt bij iedere ontwikkelaar. Uiteindelijk is elke hardware, hoe krachtig dan ook, beperkt in de mogelijkheden.

Dat zal met deze generatie niet anders zijn en voorgaande ervaringen vertellen ons dat ontwikkelaars liever kiezen voor een stabiele en “filmische” 30 frames per seconde met nog wat extra opgeschroefde grafische toeters en bellen in plaats van een vloeiende 60 fps. En dat is voor mij trouwens helemaal prima, ik koop een console voor het gemak. Laat die studio’s maar lekker puzzelen met de performance en de grafische opties. Het is overigens wel een goede zaak dat ontwikkelaars hedendaags meer grafische opties bieden aan de spelers en dat juich ik vooral toe, maar dat is aan mij niet besteed. Als ik wil pielen en kloten met opties en sliders, dan start ik de pc wel op.

Johnny

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik begrijp sommige verwachtingen totaal niet. Het lijkt mij vanzelfsprekend, dat je op een console van 500 euro, geen openwereldgame met een 4K resolutie, ray tracing en 120 fps kunt spelen. Probeer voor dat bedrag maar eens een pc samen te stellen die dat voor elkaar bokst. Concessies zijn daarom simpelweg onvermijdelijk. Als ik dan toch tegen zere schenen aan het schoppen ben, snap ik al die ophef over framerates ook niet. Geen populaire mening, maar 30 fps voor singleplayer games vind ik prima. Liever grafisch vernuft, dan een hogere framerate. Ben je meer van de competitieve multiplayer, dan begrijp ik de nadruk op een hogere framerate uiteraard wel. Schroef die grafische pracht en praal maar terug. Ik heb toch geen tijd om daar van te genieten terwijl ik door een stel pubers wordt afgedroogd. Nee, waar ik mij vooral aan stoor zijn de beperkte keuzes en hoe onduidelijk ontwikkelaars over de inhoud van de grafische opties zijn. Maak dat nou eens transparanter zodat ook het grote publiek precies weet waarvoor ze kiezen.

Wij drieën hebben hier nu onze meningen gedeeld over de grafische opties van de volgende generatie consoles. Jullie mogen natuurlijk ook je kijk op dit onderwerp geven en dat kan hieronder. Let wel: wees lief voor elkaar, gamen is voor iedereen en het blijft entertainment.