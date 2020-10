Op 14 augustus kwam EA Sports met een nieuwe telg in de UFC franchise en hoewel de game de nodige vernieuwingen bracht, kende het ook wat tekortkomingen. De uiteindelijke conclusie was echter positief met een mooie 7.0 als score.

Mocht je de game nog niet hebben, maar er wel geïnteresseerd in zijn, dan hebben we goed nieuws. De game is op dit moment de PlayStation Store deal van de week en dat betekent natuurlijk korting op de aanschafprijs.

Normaal kost EA Sports UFC 4 €69,99, maar de komende dagen schaf je de game voor €49,99 aan wat een korting van 28% is. Interesse in deze deal? Dan kan je hier terecht.