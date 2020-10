PUBG draait op 30 frames per seconde op de originele PlayStation 4, maar ook op de PS4 Pro. Veel gamers hadden vast gehoopt dat de laatstgenoemde versie ook een ‘framerate modus’ zou hebben die 60 fps zou ondersteunen, maar de optie bleef uit. Het heeft lang geduurd, maar deze feature is nu eindelijk in aantocht.

Met update 9.1 zal het mogelijk zijn om PUBG op de PlayStation 4 Pro te spelen in 60 frames per seconde. De resolutie wordt dan wel teruggeschaald van 1440p naar 1080p. Je kan dit nu al spelen, want de update is doorgevoerd op de ‘Public Test Server’ van de game. Deze speciale server kan je vinden in de ‘Library’-sectie.

Of de game het lukt om een stabiele 60 fps te behouden is natuurlijk nog de vraag. Dit zal echter geen probleem moeten zijn als je PUBG op de PlayStation 5 gaat spelen door middel van backwards compatibility.

De update brengt tevens een nieuwe map met zich mee, die dynamisch is. Elke nieuwe ronde verandert dus het terrein, de verschillende gebouwen en dergelijke, wat voor een meer gevarieerde gameplay ervaring zorgt.