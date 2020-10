Final Fantasy VII Remake is inmiddels al maanden verkrijgbaar en de game was een uitzondering als het op updates aankomt. Het is namelijk een van de weinige games die sinds de release geen update heeft gekregen, dit omdat er blijkbaar niet veel te corrigeren viel in de ogen van Square Enix.

Een toch wel wat unieke status, maar daar is nu verandering in gekomen met de release van update 1.01. Deze is nu beschikbaar om te downloaden, maar echt heel bijzonder is de changelog niet. Het richt zich op het voorkomen van crashes en het gaat ook framedrops en freezes tegen.

Fixed crashing issues

Addressed freezing and frame rate drop issues

Addressed stuttering and lag issues

Performance and stability improvements added

De update om deze eventuele issues tegen te gaan is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar de vraag die hierbij gelijk ontstaat is waarom het zo ontzettend lang geduurd heeft voordat deze beschikbaar werd gesteld.