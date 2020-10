Gezien veel games iets met Halloween doen mag een grote titel als Red Dead Redemption 2 natuurlijk niet ontbreken. In Red Dead online is namelijk het een en ander aangepast in sfeer van de komende festiviteiten. Zo introduceert Rockstar de Halloween Pass, wat een tijdelijke upgrade is die tot en met 16 november beschikbaar is.

Onder deze Halloween Pass valt het volgende:

De skeletal Zavala Machete

De angstaanjagende Flayed Bison en kleurrijke Ram Horse Masks

Drie emotes in Halloween thema: Frighten, Scared en The Ripper

Enge Photo Studio Backgrounds zoals de Cemetery en Abandoned Mansion Backgrounds

Post-Apocalyptic- en Predator-filters voor de Advanced Camera

Een Gothic Décor Theme voor je Moonshine Bar

De Gallows Blindfold

Nieuwe Camp flags en meer

Alle Halloween Pass Rewards die geldig zijn voor je huidige Pass Rank, worden overgedragen en zijn direct beschikbaar wanneer je de Halloween Pass koopt via de Wheeler, Rawson & Co. catalogue of via je Progress menu. Alles wat je ontgrendelt tijdens het Halloween Pass-seizoen mag je houden ook nadat de Halloween Pass is verlopen.

Een aanschaf komt deze week met een extra voordeel, zo ontvang je een gratis wapenonderdeel naar keuze. Als je Madam Nazar opzoekt, dan zul je daar ontdekken dat alle Halloween Masks terug zijn en als je er eentje regelt, dan krijg je 10 Poison Throwing Knives en een gratis Ability Card naar keuze ter beloning.

Aan legendarische dieren om op te jagen ontbreekt het deze week natuurlijk ook niet. Zo zijn er deze keer zelfs twee te vinden in Red Dead Online, die natuurlijk geheel in stijl van Halloween zijn. De eerste is de gevlekte Nightwalker Panther en de tweede is de albino Ghost Panther.

Lukt het je deze dieren op te sporen, dan kun je de huiden naar de winkel van Gus brengen voor een mooi bedrag. Dit levert je ook de bijbehorende kledingstukken op die je nadien bij Gus kunt aanschaffen.

Geheel nieuw is de Dead of Night modus, waarin vier teams een gevecht aangaan voor overleving – zowel tegen elkaar als tegen The Dead. Je scoort punten door The Dead te elimineren, met extra punten als dat de ondergang van de rivaliserende spelers veroorzaakt.

Zoek en jat een Night Stalker-masker en krijg bovennatuurlijke vaardigheden plus een voorsprong op je concurrentie. Voltooi ergens de komende zeven dagen een ronde Dead of Night en verdien drie keer de gebruikelijke payout en een care package dat bestaat uit 3 Tomahawks, 10 Volatile Fire bottles en 25 Incendiary Buckshot Slugs.

Halloween kortingen

5 Gold Bars korting op de the Bounty Hunter, Trader, Collector en Naturalist Roles

10 Gold Bars korting op de Moonshiner Role

Gratis verhuizing van je Moonshine Shack

40% korting op alle Role Items

40% korting op alle Wilderness Outfitters content

30% korting op alle Melee Weapons

Prime Gaming

5 gratis Legendary Animal Pheromones

6.000 Naturalist XP

Gratis Wilderness Camp

Gratis Katata Coat gemaakt van de Legendary Kataka Elk-huid

Tot slot is deze week fast travel gratis.