Sucker Punch bracht afgelopen zomer Ghost of Tsushima ter wereld, met een doorgaans lovende ontvangst van zowel critici als de spelers. De studio uit Washington was echter nog niet klaar met de game en bracht onlangs de Legends coöpmodus naar de openwereldtitel. Het ziet er echter naar uit dat Sucker Punch nog meer plannen heeft voor Ghost of Tsushima, en er is misschien zelfs al een tweede deel in ontwikkeling.

Dit blijkt uit een vacature van de Amerikaanse ontwikkelaar, waarin men op zoek is naar een “narrative writer”. An sich verklapt dit niet zo heel veel, maar gezien de vacature expliciet openwereldtitels en de geschiedenis van het feodale Japan benoemt, zijn dit toch wel grote hints dat Sucker Punch met nog meer Ghost of Tsushima gerelateerde content bezig is.