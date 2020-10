Cyberpunk 2077 ligt – na vaak uitgesteld te zijn – dan echt bijna in de winkels en het ziet er naar uit dat de game één van de grootste van het jaar 2020 gaat worden. Ontwikkelaar CD Projekt RED is vooral trots op de verschillende talen die zij ondersteunen in de game, en dit zal zich niet alleen uiten in de gesproken teksten.

Cyberpunk 2077 zal namelijk voor het lipsyncen gebruikmaken van een externe AI tool JALI, die gesproken teksten behoorlijk overtuigend weet te transformeren naar correcte gezichtsanimaties, zoals het bewegen van de mond, subtiele aanpassingen van het hoofd en andere gezichtskenmerken.

Dit zal overigens ook gelden voor de maar liefst negen(!) andere talen waarin Cyberpunk 2077 te spelen is: Frans, Duits, Japans, Braziliaans Portugees, Pools, Russisch, Mandarijn, Italiaans en Spaans. Je kunt hieronder een filmpje bekijken waarin de makers van JALI uitleggen hoe de software werkt en hoe dat er in de game uitziet.