NBA 2K21 kwam van de week in een kwaad daglicht te staan, doordat er opeens reclameblokken aan de game waren toegevoegd die niet te skippen zijn. Er volgde vanzelfsprekend veel kritiek en 2K belooft nu beterschap.

2K laat via Twitter weten dat de desbetreffende reclame de ervaring van de speler beïnvloedde op een manier die niet de bedoeling was. Deze moesten namelijk niet te zien zijn tijdens de pre-game introducties en zullen worden opgelost. De volledige statement is als volgt:

Nu lijkt het erop dat 2K goed luistert naar de community, maar dat is niet helemaal waar. De desbetreffende reclames werden ook al toegevoegd na de lancering van NBA 2K19. Ook toen waren gamers hier boos over. Men heeft hier blijkbaar niet van geleerd, want hetzelfde kunstje werd met NBA 2K20 opnieuw uitgehaald en wederom kwamen gamers in opstand. 2K doet dit nu dus voor de derde keer. Dat ze ‘dit niet bedoeld hadden’ – zoals ze laten weten in hun statement – is een beetje een slap excuus.