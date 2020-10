De releasedatum van Spider-Man: Miles Morales komt steeds dichterbij, dus wordt er meer reclame voor de game gemaakt. Sony heeft een originele manier gevonden om dit te doen, namelijk door middel van WhatsApp-chats van de hoofdrolspeler met zijn vrienden.

Er zijn op het moment twee chats beschikbaar. In de eerste spreekt Miles Morales met Peter Parker, de originele Spider-Man. In het tweede gesprek wordt een van de vrienden van Miles aangesproken: Ganke Lee. Waar ze het over hebben kan je hieronder bekijken en de kans is groot dat er meer zullen volgen.

"There's no 'right way' to be a hero." Peter and Miles share words of encouragement (and a few laughs) in this personal exchange between the two Spider-Men. #MilesMoralesPS5 #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/BeR2bMtOMJ — Insomniac Games (@insomniacgames) October 20, 2020