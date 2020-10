WipEout is nu al geruime tijd afwezig als franchise en een leuke anti-zwaartekracht racer zou natuurlijk niet misstaan. Voor liefhebbers van dit genre werd een tijd terug Pacer aangekondigd en deze game zou eigenlijk al op 13 september verschijnen. Dat heeft de ontwikkelaar niet gehaald, maar veel langer hoeven we niet te wachten.

Pacer is namelijk van een nieuwe releasedatum voorzien en zal volgende week verschijnen. Vanaf 29 oktober kan je met de spirituele opvolger van WipEout aan de slag, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Je hebt in Pacer diverse klassen waaruit je kunt kiezen en er zijn aardig wat modi in de game aanwezig. Je kunt het uiterlijk van je voertuig volledig aanpassen en je hebt opties tot diverse dodelijke wapens. Wanneer je online aan de slag wilt kan je tot en met 10 spelers in een match spelen.

Het prijskaartje van Pacer is helaas nog niet bekendgemaakt. Mocht je niet bekend zijn met de spirituele opvolger van WipEout, kijk dan zeker even de onderstaande trailer voor een eerste indruk.