DiRT 5 komt op 6 november uit voor de huidige generatie consoles, maar komt ietwat later ook naar de next-gen systemen. Ook kan je cross-gen met PS4-gebruikers spelen en daarnaast kent de PS5-versie natuurlijk nog wat extra features, die je hier kunt checken. Waar het echter allemaal om draait in DiRT 5 zijn de verschillende auto’s die je kunt gebruiken en we weten nu welke er beschikbaar zijn bij de release.

Zo zijn er maar liefst dertien type auto’s beschikbaar en elke categorie heeft vervolgens weer een handjevol verschillende auto’s. Of je nu graag met ontzettend snelle auto’s rijdt of juist liever veel grip off-the-road hebt… voor een ieder is er wel wat wils als je naar de onderstaande lijst kijkt.

DiRT 5 verschijnt als launch titel op 19 november voor de PlayStation 5.