Games gaan er met steeds rassere schreden op vooruit. Ze bevatten jaar na jaar meer content, pakken uit met virtuele werelden van immense omvang en benaderen steeds vaker het fotorealisme. Het is dan ook nogal wiedes dat ze steeds meer ruimte van je harde schijf vragen. Installatiefiles groter dan 50GB zijn geen uitzondering meer.

Gelukkig zijn er nog titels die slechts een bescheiden hoeveelheid ruimte opeisen. Little Hope – het tweede deel in The Dark Pictures Anthology, dat eind volgende week verschijnt – is er zo één. Je zal aanvankelijk slechts 32,4GB moeten vrijhouden op je harde schijf om het spel te kunnen spelen. En dat valt dus best goed mee.

