Net wanneer je dacht dat Doom Guy de krachten van de hel voorgoed aan diggelen had getrapt, komt id Software weer met nieuw kanonnenvoer op de proppen. The Ancient Gods: Part One moet als eerste uitbreidingspakket van DOOM Eternal indruk maken. De basisgame was immers één van de beste shooters van deze generatie en dat schept torenhoge verwachtingen.

De onderstaande launch trailer doet alvast vermoeden dat id Software de hype opnieuw meer dan waard zal blijken te zijn. De Doom guy begeeft zich weer in krankzinnige levels, waar je het betere platform- en slachtwerk zal moeten combineren om levend het einde te halen. Veel spektakel, in combinatie met een verdere uitdieping van de achterliggende DOOM mythologie.