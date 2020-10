Het immense succes van Spider-Man: Into The Spiderverse toont aan dat mensen het best wel zien zitten om met meerdere spinnenmannen tegelijk aan de slag te gaan. Op videogamevlak schept dit in ieder geval mogelijkheden. Deze opties zullen in Spider-Man: Miles Morales echter nog niet benut worden.

Als je dus van plan was om binnenkort te schakelen tussen Miles Morales en Peter Parker, dan zal je van een kale reis terugkeren. In Miles Morales kan je slechts met één personage spelen en dat is Miles himself. In een interview met Game Informer verduidelijkte creative director Brian Horton deze keuze:

“Really focusing on Miles allowed us to put maximum effort into delivering the best Miles experience we could.”

Klinkt logisch, als je het ons vraagt. De game heet immers ‘Miles Morales’ en niet ‘Peter Parker’. En wat nu niet is, kan later – in toekomstige delen – altijd nog komen… toch?