Naast dat je de PlayStation 5 kunt gebruiken voor het spelen van diverse games, biedt de console ook een meerwaarde in de woonkamer als multimedia machine. Net zoals bij de PlayStation 4 het geval is, zul je op de PlayStation 5 gebruik kunnen maken van diverse applicaties. Sony heeft daar nu meer duidelijkheid over gegeven door bekend te maken welke diensten direct vanaf de launch hun service aanbieden via een geïntegreerde PS5-applicatie.

Apple TV

Disney+

Netflix

Spotify

Twitch

YouTube

YouTube en Twitch zijn dubbelzinnig in deze, want naast dat je de applicaties kunt gebruiken voor het bekijken van content, is het ook mogelijk om direct vanaf de console content via deze platformen te delen. Eigenlijk zoals je gewend bent van de PlayStation 4.

Op een later moment zullen er meerdere applicaties bijkomen, zo zit het volgende in de pijplijn: Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock en meer. Dit kan overigens ietwat verschillen per regio. Verder geeft Sony aan dat deze media apps een eigen afdeling krijgen binnen de User Experience. Dit zal in het Home Screen zijn, zodat je alles binnen handbereik hebt.

Belangrijk om te vermelden is dat het niet langer nodig is om de genoemde applicaties zoals aangegeven in de opsomming, apart te downloaden. Het zit allemaal inbegrepen in de Media ruimte van de user interface, waardoor het nog sneller en soepeler werkt. Dit eventueel in combinatie met de PS5 Media Remote, die vanaf de release van de console verkrijgbaar is.