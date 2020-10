Op 27 oktober zal Ghostrunner verschijnen voor de PlayStation 4. Dit maakte de ontwikkelaar onlangs bekend, maar nu is duidelijk geworden dat de game ook naar de next-gen consoles zal rennen. Vanzelfsprekend is Ghostrunner straks op de PS5 te spelen via backwards compatibility, maar er komt dus ook een verbeterde versie aan.

Het gaat hier dan om een losse PS5 release die je kunt aanschaffen, maar bestaande bezitters van de game kunnen te zijner tijd upgraden naar de next-gen editie. Dit zal volledig kosteloos aangeboden worden. Wanneer de game precies uitkomt voor de PS5, is nog niet duidelijk. Vooralsnog staat de release op 2021.