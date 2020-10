In 2016 verscheen de game ‘My Name is Mayo’ voor het luttele bedrag van een euro. Je mag voor zo’n prijs natuurlijk niet de wereld verwachten van een game en dat is in dit geval zeker aan de orde, de gameplay was namelijk extreem simpel.

Het primaire doel was simpelweg tikken op een pot mayonaise en je kon er zelfs een platinum Trophy in halen. Gezien het zo ontzettend simpel en eigenlijk dom was, behoort deze game tot de gemakkelijkste titels om platinum te halen.

De Trophy jagers hebben de game dus ongetwijfeld al lang en breed uitgespeeld en voor hen hebben we goed nieuws: er komt een vervolg! My Name is Mayo 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en pc, en zal binnenkort verschijnen.

Een releasedatum is nog niet bekend, maar die zal vast niet lang uitblijven. Om een eerste indruk van deze langverwachte sequel te krijgen druk je hieronder op play.