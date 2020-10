Iedereen die weleens een Ubisoft game gespeeld heeft zal vast de termen Uplay of Ubisoft Club voorbij hebben zien komen. De eerstgenoemde is een eigen launcher voor de Ubisoft games op pc en Ubisoft Club is een hub waarin je terecht kunt voor diverse extra’s voor je favoriete games. Ubisoft tilt dit nu met Ubisoft Connect naar een hoger plan, dat vanaf 29 oktober beschikbaar zal worden.

Ubisoft Connect lanceert gelijktijdig met Watch Dogs: Legion en dit programma haal je met een druk op de knop in deze game naar voren. Via die weg krijgen spelers toegang tot in-game extra’s en de sociale features die Ubisoft te bieden heeft. In aanvulling daarop zal Ubisoft Connect nu ook een plek zijn om deel te nemen aan evenementen en aanvullende activiteiten.

Ook worden hier community-uitdagingen gepresenteerd en het bevat een cross-game loyaliteitssysteem. Daarmee kunnen spelers van Ubisoft games credits verdienen die besteed kunnen worden aan verschillende beloningen, zoals we dat eigenlijk al kennen. In grote lijnen klinkt het dus als het platform dat we al kennen, maar Ubisoft heeft ook echt nieuwe zaken te bieden.

Zo zal er in Ubisoft Connect een nieuwsfeed gepresenteerd worden voor alle laatste nieuwtjes omtrent de activiteiten van vrienden. Smart Intel biedt spelers de mogelijkheid om tips en video-aanbevelingen te krijgen op basis van hun activiteiten met de games en de statistieken van spelers worden gevolgd, dat te vergelijken is met een verbeterd leaderboardsysteem.

Het meest interessante is dat Ubisoft via dit platform cross-platform wil standaardiseren, waardoor spelers hun progressie overal mee naartoe kunnen nemen. Dit neemt de beperking van gebonden zijn aan een platform weg, maar dat betekent in theorie echter ook dat je meerdere kopietjes van een game moet hebben wil je het over verschillende platformen gebruiken. Dus in hoeverre het op korte termijn direct heel praktisch is, dat moet nog blijken.