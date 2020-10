Asterix & Obelix XXL Romastered is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, dus dan kan een launchtrailer natuurlijk niet uitblijven. Die is inmiddels online verschenen en check je hieronder.

Het gaat hier om een remaster van de originele game die in 2003 verscheen. De meest belangrijke aanpassing is het opleuken van de graphics, maar er zijn ook verschillende nieuwe features aan de game toegevoegd.

Hieronder de launchtrailer, maar eerst een overzicht van wat belangrijke punten.