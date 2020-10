Gisteren hebben we een nieuwe hands-on preview kunnen publiceren van Immortals: Fenyx Rising, waaruit bleek dat we met interesse naar de release uitkijken. We hebben eerder ook al het nodige over het verhaal geschreven, maar mocht het nog niet duidelijk zijn dan is daar nu een mooie trailer.

De story trailer doorbreekt de vierde muur, zoals je dat ook in de game zult ervaren en dat levert vrij grappige conversaties op. Buiten dat kom je ook te weten waar het precies om draait in deze nieuwe titel, die voor 3 december op de agenda staat.