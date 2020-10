De veelbesproken Uncharted-film heeft veel problemen ondervonden in de afgelopen jaren. Zo werd de film vrij vaak uitgesteld en de regie is in verschillende handen geweest. Ondanks deze problemen lijkt de film nu eindelijk de goede kant op te gaan. Acteur Tom Holland neemt de rol van Nathan Drake op zich en dat moet natuurlijk wel even goedgekeurd worden door de ‘echte’ Nathan Drake.

Stemacteur Nolan North ging namelijk eens langs op de set en de film lijkt de goede kant op te gaan. Via Twitter plaatste hij een aantal foto’s waarop we hem en Tom Holland samen zien. Daarnaast zijn er nog een tweetal foto’s van de set verschenen waar we nog niet al te veel informatie uit kunnen halen. Hoewel, de laatste foto toont de Portugese ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellan en het schip ‘Victoria’ wordt genoemd in het boek.

Ook krijgen we voor het eerst Tom Holland in de volledige outfit van Nathan Drake te zien.