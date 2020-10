Volgende week kunnen we eindelijk los met Watch Dogs: Legion, hoewel het multiplayer component nog even op zich laat wachten. Deze zal op 3 december worden toegevoegd middels een update. Tot die tijd heeft iedereen genoeg te doen in Londen, maar het is niet onbegrijpelijk dat gamers ook benieuwd zijn naar wat mogelijk gaat zijn in de multiplayer.

In deze nieuwe video zien we een man als leraar fungeren en aan mensen in zijn klas uitleggen wat je precies kan doen in de coöp modus. Samen Londen verkennen, samen missies voltooien of gewoon simpelweg herrie schoppen passeren de revue. Tegen die tijd zullen wij ons ook wat gaan verdiepen in de coöp, maar volgende week mag je in ieder geval de review van het singleplayer gedeelte verwachten.

Watch Dogs: Legion verschijnt op 29 oktober.