Het gerucht gaat al jaren rond, maar wanneer mogen we nu eindelijk een Assassin’s Creed verwachten in bijvoorbeeld China of het oude Japan? Een exact moment kunnen we jullie helaas nog steeds niet geven, maar dit nieuwe lek is wel interessant te noemen. Vooral omdat het uit dezelfde bron komt als het lek van Assassin’s Creed: Valhalla.

Er zijn namelijk wederom concepttekeningen uitgelekt van het ArtStation profiel van John Bigorgne. Mocht je het je nog herinneren, dit gebeurde twee jaar geleden ook met de concepttekeningen van wat uiteindelijk Valhalla zou gaan worden. Als het rekensommetje hetzelfde blijft, mogen we dan in 2022 eindelijk Assassin’s Creed in een Aziatische setting verwachten. Wie weet…