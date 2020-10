Veel games krijgen rond deze spookachtige tijd van het jaar Halloween gerelateerde content en zo hebben we recent al veel voorbeelden hiervan gezien. Zo kreeg bijvoorbeeld Apex Legends het Fight or Fright evenement en grote concurrent Fortnite doet ook vrolijk met Halloween mee. Het Fortnitemares evenement keert terug in een vernieuwd jasje.

Dit evenement is van start gegaan en duurt tot en met 3 november. In Fortnitemares: Midas Revenge keer je als schaduw terug nadat je uitgeschakeld bent. Dit om alle andere levende spelers uit te schakelen. Uiteraard keren ook Halloween-gerelateerde wapens terug, zoals de Pumpkin Rocket Launcher en je kan de lucht onveilig maken op je Witch Broom.

Op 31 oktober zal reggaeton artiest J. Balvin in de game een speciaal concert gaan geven. Hieronder kan je zien wat je mag verwachten van Fortnitemares: Midas Revenge.