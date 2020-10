Het mag een gegeven zijn dat na het succes van Death Stranding de nieuwe post-Konami incarnatie van Kojima Productions niet stil gaat zitten. Desalniettemin is het altijd fijn om hier even wat bevestiging van te krijgen. En deze bevestiging krijgen wij in de vorm van een aantal nieuwe vacatures bij de studio, zoals aangegeven op het plaatje hierboven.

Noemenswaardiger is wellicht dat Sony hier nog geen woord over heeft gerept noch dat Kojima Productions spreekt over een partnerschap met het bedrijf. Alle pijlen wijzen er nu dus op dat de volgende Kojima game geen tijdelijke PlayStation exclusive zal zijn. Hopelijk weten we snel meer daarover, net zoals over het project waar nu aan gewerkt wordt.