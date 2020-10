DLC Special: NioH 2 – Darkness in the Capital – Voor de tweede uitbreiding van NioH 2 reizen we af naar het oude Kioto, wat toentertijd nog de hoofdstad was van Japan. De stad wordt geteisterd door de Yokai en zoals gewoonlijk maken wij er onze missie van om ervoor te zorgen dat de rust wederkeert. Echter worden we al snel belaagd door een onbekende demonenjager met ongekende krachten. We hebben hetzelfde doel voor ogen, maar misschien niet de intentie dezelfde weg naar succes te volgen. Onze protagonist heeft natuurlijk hoorns, en werd direct aangezien als de vijand. Eenmaal oog in oog met de befaamde Minamoto no Yorimitsu wordt het spits van de ‘Darkness in the Capital’ uitbreiding afgebeten door een verhitte strijd tussen twee zeer aan elkaar gewaagde strijders.

Even opwarmen was niet mogelijk

En hiermee worden we direct in het diepe gegooid. De eerste missie, waarin je aan Minamoto van de Yorimitsu clan moet bewijzen aan haar kant te staan, is zeer kort. Voor je het weet word je opgesloten in een kleine ruimte met Minamoto, ook wel Raiko genoemd, en laat zij je alle hoeken van de arena zien. Dit gevecht is meteen een vuurdoop; als je Raiko weet te verslaan, kun je de rest ook wel aan. Tijdens het gevecht wordt al snel duidelijk dat Raiko soortgelijke krachten heeft als jij. Maar in plaats van dat ze half Yokai is, bewaart ze de Soul Cores van verslagen Yokai in een klein doosje wat haar in staat stelt dezelfde krachten te gebruiken. Nadat is gebleken dat jullie wel degelijk aan dezelfde zijde vechten, slaan jullie de handen ineen om een oplossing te zoeken voor het kwaad dat zijn broedplaats heeft gemaakt in de eens zo bruisende stad. En dat zou een makkie moeten zijn met een dynamiek als deze.

De downloadbare content bestaat uit tien nieuwe missies, waarvan zeven zijmissies en drie hoofdmissies. Je kunt deze pas opstarten nadat je de basisgame hebt uitgespeeld, aangezien het verhaal indirect verdergaat na de credits van de game. Afgezien van de openingsmissie, zijn de missies over het algemeen erg lang en brengen ze heel wat interessante nieuwe content. Vooral de laatste hoofdmissie van deze uitbreiding is misschien wel de langste missie van de volledige game. Hoewel de nieuwe omgevingen niet echt spectaculair te noemen zijn en ons vooral veel van hetzelfde voorschotelen, steekt het leveldesign wel goed in elkaar. Er zijn voor de verandering voldoende shotcuts en Shrines die het exploreren van de maps minder moeizaam laten verlopen.

Gaandeweg zien we ook steeds meer nieuwe vijanden, sommige vrij simpel van aard en anderen weer van een formidabele uitdaging. We slaakten een diepe zucht elke keer als we weer zo’n winkelwagentje tegen het lijf liepen, of zo’n kruipende oma van ‘The Ring’. Ook kwamen we de alom bekende oppositie met enige regelmaat tegen, maar sommigen zijn uitgerust met nieuwe aanvallen en combo’s wat ons even op het verkeerde been zette. Niet alleen ‘gewone’ vijanden zoals we die kennen uit de franchise, maar ook sommige bazen keren terug om ons het leven zuur te maken. Terugkerende vijanden en herhaling zijn zaken die we ondertussen wel gewend zijn van Team Ninja, en de knipogen naar andere games – indien goed verwerkt in het huidige verhaal – kunnen we wel waarderen.

Wie niet sterk is moet… snel zijn!

Naast nieuwe missies, nieuwe NPC’s en vijanden is er natuurlijk ook nieuwe loot te vinden. Niet alleen nieuwe gear, maar ook een nieuw wapen maakt zijn opwachting. De (Clawed) Fists zijn dodelijke wapens voor gebruik van dichtbij. Ze zijn niet per se heel krachtig, maar wel heel snel en in elke wapen stance erg goed bruikbaar. De combo’s die je kunt vrijspelen voor het wapen zorgen voor veel vermaak, maar behoeven wel een heel andere speelstijl dan wanneer je bijvoorbeeld een Odachi of speer gewend bent. Ze zijn het meest vergelijkbaar met de Tonfa, dus is dat je favoriet, dan moet je zeker de Fists ook een kans geven. Natuurlijk zijn er ook nieuwe Guardian Spirits, maar aangezien die gelinkt zijn aan bazen laten we jullie dat zelf uitvinden in verband met spoilers.

De echte die-hard NioH fans hebben ondertussen, waarschijnlijk zelfs op meerdere personages, al de maximum bereikt. De beste gear, wapens en ook al level 300. Die hebben nu weer een extra reden om heel wat uurtjes te vertoeven in de game, aangezien de levelcap is verhoogd van 300 naar 550. En als je echt niet genoeg kunt krijgen van de game kun je jezelf nog verder uitdagen middels de Dream of the Wise moeilijkheidsgraad. Een leuke extra die als gratis download op dezelfde dag is uitgekomen, is de Stone of Penance, die je kunt activeren zonder deze uitbreiding aangekocht te hebben. Deze maakt de vijanden moeilijker, met de kans op (veel) betere loot en is bruikbaar vanaf NG+.

Het vertrouwen in Team Ninja

Wie na de ietwat korte Tengu’s Disciple uitbreiding had verwacht dat de volgende wellicht ook wat matig zou uitvallen, heeft het voordeel van pessimisme goed bekeken. Ofwel je krijgt je gelijk, of je wordt aangenaam verrast. In ons geval was dat laatste zeker het geval. De nieuwe omgevingen zijn dan wel niet zo sensationeel noch uniek, de missies zijn erg sterk en er is een goede balans tussen actie en verhaal. Zeker de laatste baas kan bij ons zo de boeken in als een van de betere in de game. Zeker toen we geconfronteerd werden met de onverlaat die al het kwaad losliet op Kioto, stonden we even met onze bek vol tanden… Wat een onaangename verrassing! En een open einde voor de derde uitbreiding. Ja, wij willen gauw meer!