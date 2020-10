Een geruime tijd geleden hebben we een extra pagina gelanceerd hier op PSX-Sense waar we alle ins- en outs bijhielden omtrent de PlayStation 5. In eerste instantie heel erg hypothetisch, inmiddels zijn veel aannames, geruchten en suggesties of bevestigd of in een andere vorm een zekerheid voor de nieuwe console.

We hebben deze pagina door het jaar heen natuurlijk up-to-date gehouden, maar met de recente aanwas van veel nieuwe informatie hebben we het geheel herzien. Vandaag presenteren we je de geüpdate versie van onze speciale PlayStation 5 pagina, waar je terecht kunt voor een praktisch overzicht met alle informatie.

We behandelen diverse aspecten van de console, alsook de toebehoren en we zetten de belangrijkste details voor je uiteen. Net zoals we eerder dit jaar gedaan hebben, zullen we deze pagina blijven updaten met het laatste nieuws. Dus als je er een tijdje tussenuit bent geweest of net onder die steen vandaan komt, dan kan je jezelf snel inlezen in het laatste nieuws.

Voor deze speciale PlayStation 5 pagina kan je hier terecht.