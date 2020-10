Bij fanatieke Destiny spelers doet de naam Variks vast een belletje rinkelen. Dit personage was ooit verantwoordelijk voor de Prison of Elders en later hielp hij Uldren Sov ontsnappen in de Forsaken uitbreiding.

Variks is een aparte en is ook niet de meest betrouwbare figuur in het universum. In Destiny 2: Beyond Light zal hij terugkeren, gezien hij ook naar Europa is gereisd wat de nieuwe locatie binnen de franchise is.

Hij lijkt een vrij belangrijke rol te spelen in het verhaal en een tipje daarvan wordt opgelicht in de onderstaande korte trailer. Destiny 2: Beyond Light verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.