Recent bracht Sucker Punch een gratis uitbreiding uit voor Ghost of Tsushima die een multiplayer modus aan de game deed toevoegen. De content is echter nog niet compleet, want de ontwikkelaar had een Raid beloofd en de release daarvan komt nu snel dichterbij.

Sucker Punch heeft bekendgemaakt dat de Raid op 30 oktober zal verschijnen. Deze Raid heeft de benaming ‘The Tale of Iyo’ gekregen en deze bestaat uit drie segmenten. Het is van belang om je KI level op z’n minst op level 100 te hebben alvorens je er aan begint.

Om helemaal goed voor de dag te komen is het advies om de singleplayer uitgespeeld te hebben en eventueel verhaalmissies opnieuw te spelen op een hogere moeilijkheidsgraad voor betere gear. Wat ook werkt is Survival op een hogere moeilijkheidsgraad spelen.

De Raid belooft een behoorlijke uitdaging te worden en daarom kent deze geen matchmaking feature. Het is dus zaak om met drie vrienden samen te spelen en daarmee een goed team te vormen om zo het einde te bereiken.

Tot slot is er nog een nieuwe update voor de game uitgerold, die zich op wat issues richt. Hieronder de details.