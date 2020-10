Facebook heeft onlangs de Oculus Quest 2 uitgebracht, wat een nieuwe vr-headset is. Zoals bekend is Oculus net zoals HTC en Sony bezig met het pushen van het vr-platform en dat is een goede ontwikkeling, want de technologie staat hierdoor niet stil. PlayStation VR verscheen in 2016 en afgezien van nieuwe games en een ietwat vernieuwd model – zonder technisch geavanceerder te zijn – is er hardwarematig weinig mee gebeurd.

Sony heeft al aangegeven dat ze niet te snel met een nieuwe headset willen komen, zeker niet ten tijde van de PlayStation 5 lancering omdat het consumenten dan flink in de kosten zou jagen. De komst van een PlayStation VR opvolger is echter allerminst uitgesloten en het lijkt vooral een kwestie van tijd. Gezien de concurrentie wel door is gegaan met ontwikkelen van eigen vr-platformen, gezien ze niet afhankelijk zijn van een bepaalde console generatie, heeft Sony een prima perspectief op wat de standaard is.

Dat brengt ons vandaag bij deze Jouw mening, want een beetje speculeren en vooruit kijken kan natuurlijk nooit kwaad. PlayStation VR is gebonden aan de PlayStation 4, gezien het apparaat niet zonder de additionele kracht van de console functioneert. Toch is het anno 2020 een beetje verouderd, wat voornamelijk te zien is aan de wir war van kabels en het gebrek aan gebruiksgemak bij de aansluiting. Dat doet Oculus beter en daarmee komen we terug bij de Quest 2, die volledig draadloos werkt.

Het is vanzelfsprekend dat de PlayStation VR opvolger die weg moet gaan bewandelen, want al die kabels… die kennen we nu wel en hebben zich bewezen als stoorzender in het gebruikersgemak. Enerzijds bij het aansluiten, anderzijds bij het spelen van games. Dat draadloze uitgangspunt lijkt een beetje een vereiste te zijn, maar laten we eens verder kijken dan alleen dat. Want zou het niet veel interessanter zijn als Sony het PlayStation VR platform loskoppelt van de PlayStation consoles op zichzelf?

Hiermee bedoelen we dat de opvolger van PlayStation VR als een stand-alone platform uitgebracht wordt met daarin twee opties. De eerste optie is dat je de nieuwe vr-headset als een losstaand apparaat gebruikt om daarop bestaande vr-content (van de PS4) te spelen, alsook nieuwe content die te draaien is op het apparaat zelf. De tweede optie binnen dit verhaal zou dan een meer geavanceerde combinatie zijn en dat is PlayStation VR in samenspraak met de PlayStation 5 gebruiken.

Indien je dat doet, dan kan iedereen van vr-content genieten zonder de verplichting te hebben een PlayStation console aan te schaffen. Heb je echter een PlayStation 5 staan, dan profiteer je van een meer geavanceerde ervaring. Denk dan aan meer high-end geluid en natuurlijk ook betere grafische prestaties. Daarmee kun je met een platform in potentie twee soorten markten bereiken, namelijk de gamer die niet per se een PlayStation heeft of wil, alsook de (bestaande) PlayStation gebruikers.

Dit maakt het platform veel toegankelijker en Oculus Quest 2 bewijst dat het prima werkt. Of het zover gaat komen, dat is natuurlijk de vraag. Het is überhaupt een vraag wat Sony ermee van plan is, maar dat neemt niet weg dat vooruit kijken altijd een leuke bezigheid is. Daarom werpen we deze stelling vandaag in de Jouw mening op. Jij hebt er vast ook een zegje over en dat kan je hieronder natuurlijk kwijt. Mee eens? Niet mee eens of juist een ander idee dan wel suggestie, laat je hieronder horen.