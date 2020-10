Watch Dogs: Legion is nu bijna onder ons en we worden om de oren geslagen met allerlei promotiemateriaal. Ubisoft heeft zelfs het grove geschut bovengehaald en de Britse rapper Stormzy weten te strikken voor hun game. Eerder werd al aangekondigd dat Stormzy betrokken zou zijn bij Watch Dogs: Legion en nu is ook duidelijk geworden op welke manier.

Stormzy plaatste namelijk de videoclip online van zijn nieuwe nummer ‘Rainfall’. Die videoclip is volledig opgenomen in de dystopische wereld van Watch Dogs: Legion. We zien Stormzy dan ook rappen op verschillende Londense locaties uit de game, wat uiteraard erg leuk gedaan is.

De videoclip kan je volledig hieronder bekijken. Watch Dogs: Legion verschijnt op 29 oktober voor de huidige generatie consoles, een next-gen versie volgt later.