Oktober linken we steevast aan horror en griezelen, zeker aangezien 31 oktober (a.k.a. Halloween) elk jaar garant staat voor een flinke portie monsters en gedrochten. De indie horrortitel Little Nightmares II maakt hier dan ook gretig gebruik van om een Halloween getinte trailer online te zetten.

Voor de trailer zelf doe je best alle lichten uit en zet je je koptelefoon op, want de creepy sfeer is werkelijk fantastisch. Zoals in het origineel passeren ook in deel twee weer een hele hoop vreemde personages de revue, waar jij je een weg langs moet zien te vinden.

Little Nightmares II verschijnt op 11 februari 2021 voor de huidige generatie consoles, terwijl er later in 2021 ook een next-gen versie op de planning staat. Binnenkort mag je bij ons een preview van deze interessante titel verwachten, voorlopig kan je genieten van de onderstaande trailer.