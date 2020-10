Travis Scott was al de eerste bekende Amerikaan die de PS5 op zijn Instagram wist te zetten en nu weten we ook waarom dit toen kon. Sony heeft namelijk een creative partnership aangekondigd met de rapper, zo blijkt uit een blogbericht en onderstaande video.

“We heard Travis is a huge PlayStation fan, so we started a conversation with him that led to this unique partnership,” verteld Sony Interactive Entertainment worldwide marketing senior vice president Eric Lempel in een PlayStation Blog post. “Through our mutual passion for gaming and creativity, we plan on collaborating with Travis and his Cactus Jack brand to produce innovative projects that we hope will delight our collective fans.”

Wat Travis Scott precies gaat betekenen voor de brand is nog onbekend, maar hij zal nauw betrokken zijn bij innovatieve projecten. Sony gaat verder door te vertellen dat hij veel kennis heeft van PlayStation als merk, de producten en games.

“Travis’ deep knowledge and fond memories about PlayStation as a brand, our products, and games will inspire his work with us from start to finish. He is an amazing creator, and we strive to work with the best creative minds inside and outside of our industry to continue to surprise the world in a way that only PlayStation can.”

Onderstaande trailer kondigt de samenwerking tussen de twee aan en ongeacht wat je ervan vindt, is het een relatief slimme zet door Travis Scott en zijn bereik in te zetten voor de PS5.