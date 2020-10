De Call of Duty-reeks heeft al geruime tijd te maken met exclusiviteitsdeals. Inmiddels werkt Activision al een tijdje samen met Sony en voorheen resulteerde dit in DLC die eerder uitkwam voor PlayStation-spelers. Sinds de grote uitbreidingen echter gratis worden uitgebracht, veranderde ook de inhoud van de exclusiviteitsdeal. Alle DLC voor Call of Duty: Modern Warfare kwam gelijktijdig uit voor alle platforms, maar daartegenover stond een speciale Survival modus die een jaar lang exclusief was voor de PS4-versie van de game.

Nu blijkt dat voor Call of Duty: Black Ops Cold War – het aankomende deel dat volgende maand verschijnt – iets vergelijkbaars gaat gebeuren. Activision en Sony hebben namelijk Zombies Onslaught onthuld, een speciale Zombies modus die tijdelijk exclusief is voor spelers op de PlayStation 5 en PlayStation 4. Voor de duidelijkheid; het gaat hier om een extra Zombies modus. De ‘standaard’ Zombies ervaring zoals we die kennen, is gewoon beschikbaar op ieder platform.

Zombies Onslaught is een coöpmodus voor twee spelers, die gespeeld wordt op gedeeltes van multiplayer maps. Het doel is in deze modus ook om hordes zombies te verslaan en zo lang mogelijk te overleven, maar wel met een twist. De zogeheten Dark Aether Orb bevindt zich op een specifiek deel van de map en binnen het bereik van de Orb moet je de zombies uitschakelen. Op deze manier voed je de Orb en wanneer je dit genoeg hebt gedaan, zal de Orb naar een andere plek bewegen. Hierdoor blijf je dus steeds bewegen naar andere locaties, maar doordat je binnen het bereik van de Orb moet blijven zijn de zombies nooit ver weg.

De hordes worden vanzelfsprekend steeds sterker en er zullen ook speciale Elite zombies verschijnen. Wanneer je Zombies Onslaught speelt wordt je voorzien van een rank en hoe hoger je rank is, des te beter de speciale beloningen zullen zijn die je in de modus kunt verdienen. In ieder post-launch seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War zullen er nieuwe maps en nieuwe beloningen aan de modus toegevoegd worden.

Zombies Onslaught is tot 1 november 2021 exclusief voor spelers op de PlayStation 5 en PlayStation 4. Check hieronder een korte trailer van de modus.