Terwijl DICE druk bezig is met de ontwikkeling van een nieuw deel in de Battlefield-serie voor de next-gen consoles, heeft de studio samen met EA een Definitive Edition van Battlefield V uitgebracht. Met deze uitgave krijg je de “ultieme Battlefield V-ervaring”, aldus EA.

Battlefield V verscheen in november 2018 en is nu dus bijna twee jaar verkrijgbaar. In die tijd heeft DICE flink wat extra content voor de shooter uitgebracht en de Definitive Edition bundelt de basisgame met de nodige DLC. Naast alle wapens en voertuigen die na de release aan de game zijn toegevoegd, krijg je met de nieuwe uitgave bijvoorbeeld ook alle Elites en verschillende wapenskins en outfits.

Hieronder een overzicht van alle content die bij de Definitive Edition van Battlefield V inbegrepen zit.

Alle gameplay-content – Ontvang alle wapens, voertuigen en gadgets vanaf de release, uit Jaar 1 en uit Jaar 2, inclusief de allesverwoestende bazooka en lunge mine

Alle Elites – Geef het strijdveld een persoonlijke touch met Elites zoals Seamus en Ilse, inclusief kenmerkende looks, persona's en contactwapens

84 fascinerende camo-variaties – Breid je sandbox van de Tweede Wereldoorlog uit met outfits zoals The Sandman en The Aristocrat voor de Britse en Duitse legers

8 soldaten-outfits uit Jaar 2 – Inclusief de Offizier- en Tommy-outfits

2 wapenskins uit Jaar 2 – Pronk met de Pacific Palm- en Snake Bite-wapenskins, die van toepassing zijn op respectievelijk 10 en 4 wapens

3 voertuigdressings – Rust je voertuigen uit met unieke looks, zoals de Amerikaanse Sherman Flagship Flag- en de Duitse Panzer IV Ready for War-dressings

33 Chapter Reward-items uit Jaar 1 – Scoor de Napalm Weapon Set, de Duitse Baron von Zorn-outfit en nog veel meer.

Battlefield V Definitive Edition is nu digitaal verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De PS4-versie is via de PlayStation Store te koop voor €59,99.