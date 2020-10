Uitgever Park ESM heeft een nieuwe free-to-play shooter voor de PlayStation 4 uitgebracht. De game heet Operation7: Showdown en het betreft hier een competitieve third-person shooter waarin realistische en strategische actie op open maps centraal staat, zo luidt de beschrijving. De shooter is een vervolg op Operation7, een game die in 2009 uitkwam voor de pc.

Operation7: Showdown is nu gratis te downloaden, maar de game is op dit moment nog enkel via de Amerikaanse PlayStation Store beschikbaar. Park ESM geeft aan dat de multiplayer shooter “in de komende maanden” ook in andere regio’s wordt uitgebracht, waaronder Europa. Het is dus nog even wachten totdat de game ook in de Europese PlayStation Store verschijnt, maar indien je een Amerikaans PSN-account hebt, kun je er dus al wel mee aan de slag.

Check hieronder de launch trailer van Operation7: Showdown.