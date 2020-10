Het is inmiddels al jarenlang gebruikelijk dat er voorafgaand aan de release van een nieuwe Call of Duty, een multiplayer beta wordt gehouden. Op deze manier krijgen fans de kans om de games alvast te testen, terwijl de ontwikkelaars data verzamelen om zo de ervaring nog te kunnen verbeteren en een hoop zaken te optimaliseren. De afgelopen twee weekenden was er een open beta te spelen van Call of Duty: Black Ops Cold War en deze blijkt nu behoorlijk in trek te zijn geweest.

Activision heeft namelijk laten weten dat de multiplayer beta van Call of Duty: Black Ops Cold War de meest gedownloade beta ooit is in de geschiedenis van de franchise. Helaas meldt de uitgever niet hoe vaak de beta dan precies is gedownload, maar desalniettemin is het een mooie prestatie.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wanneer de PlayStation 5 hier in Europa op 19 november uitkomt, is de shooter van Treyarch en Raven Software ook gelijk beschikbaar voor de next-gen console van Sony. Overigens kunnen spelers op de PS5 en PS4 een jaar lang exclusief aan de slag met een extra Zombies modus en meer informatie daarover vind je hier.