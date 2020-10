Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom de next-gen versie van Control. De game van Remedy Entertainment krijgt eind dit jaar een Ultimate Edition die voor zowel de huidige generatie consoles als de nieuwe consoles verschijnt. Wanneer je nu de basisgame op de PS4 bezit en zelfs alle DLC al los hebt gekocht, kom je echter niet in aanmerking voor een gratis upgrade naar de PS5-versie van de Ultimate Edition. Dit viel niet bij iedereen in goede aarde.

De PS4-versie is natuurlijk wel via backwards compatibility te spelen op de PlayStation 5, maar wanneer je de echte next-gen versie van Control wilt spelen, zul je de Ultimate Edition dus moeten kopen. Hoe zit het dan met de overdracht van je savedata van de basisgame op de PlayStation 4? Zijn die mee te nemen naar de PS5-versie? Ja, zo blijkt nu, maar dit kent wel enige beperkingen en is ook enigszins omslachtig.

Uitgever 505 Games gaf hier duidelijkheid over. Het komt er op neer dat savedata van de basisgame op de PS4 niet gebruikt kunnen worden voor de Ultimate Edition op de PS5. De PS4-saves zijn echter wel compatibel met de Ultimate Edition op de PS4. De PS4-versie van de Ultimate Edition is dan weer wél gratis te upgraden naar de PS5-versie en savedata van de Ultimate Edition op de PS4 zijn mee te nemen naar de Ultimate Edition op de PS5.

Volgen jullie het nog? In feite kun je jouw savedata van de basisgame op de PS4 dus wel meenemen naar de PS5-versie. Hiervoor moet je echter wel eerst de Ultimate Edition op de PS4 aanschaffen en hiermee je savedata van de basisgame laden. Vervolgens kun je dus de Ultimate Edition gratis upgraden naar de PS5-versie, die weer compatibel is met de PS4-saves. Een beetje omslachtig als je het ons vraagt, maar uiteindelijk is er dus wel een oplossing.